Сперва проверьте сами: Комаровский предупредил об опасных детских забавах

Комаровский дал несколько важных советов относительно летних прогулок с детьми
Доктор Комаровский дал важный совет относительно катания ребенка на детских горках, которые имеют металлическое покрытие. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
По словам Евгения Комаровского, в летний период металл на горке сильно раскаляется, что может привести к термическим ожогам.
Именно поэтому педиатр настоятельно рекомендует родителям сперва проверить рукой температуру на горке, а потом уже принимать решение, стоит ли малышу с нее спускаться.
Комаровский предупредил об опасности детских горок летом (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее доктор Комаровский уже давал несколько ценных советов относительно катаний на детских горках.
Напомним, что перед этим Комаровский рассказал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.
А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.
К слову, недавно Уляна Супрун посоветовала обратиться к врачу при наличии тревожных симптомов железодефицитной анемии.
Ранее доктор Комаровский дал советы, как минимизировать возможность инфицирования ребенка вирусной инфекцией, если в доме есть взрослый с ОРВИ.