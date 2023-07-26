Спека - це ідеальні умови. Лікарі попередили про смертельну інфекцію, від якої двоїться в очах

Що потрібно знати про ботулізм влітку

Саме влітку спека створює ідеальні умови для поширення збудників, які викликають кишкові інфекції. Одну з найбільших загроз може становити ботулізм.

Ботулізм виникає через токсин, який вражає нерви організму, утруднює дихання і може призвести до паралічу м'язів і навіть смерті.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування, це м'ясо, риба, рідше - овочі. Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, які транспортувалися або зберігалися неналежним чином.

Зверніть увагу, що навіть консерви, в яких все гаразд із терміном придатності та виглядом, можуть бути заражені: ботулізм не можна визначити за кольором чи смаком, адже мікроорганізм, що викликає хворобу, не псує продукти.

Також, ботулізм може виникнути, якщо з'їсти в'ялену чи копчену рибу та будь-які вироби з м'яса (ковбаса, шинка тощо).

Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються випадки хвороби після вживання продуктів, що виробляються в промислових умовах.

Це відбувається у разі недотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки або зберігання продукту.

Симптоми ботулізму

При харчовому ботулізмі симптоми зазвичай починаються через 18-36 годин після вживання зараженої їжі. Без лікування ботулізм згодом викликає параліч і може призвести до смерті.

Ознаками інфекції є - болючість при ковтанні, двоїння в очах, слабкість у м'язах шиї.