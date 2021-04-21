Спечь дома или купить? Во сколько украинцам обойдется праздничная паска

В Украине подорожали продукты, а связи с этим спечь паску дома в этом году обойдется дороже. А еще больше ударит по кошельку - покупка готового лакомства.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Если подсчитать, во сколько выльется выпечка пасок - то получается сумма приблизительно в 172 гривны. У вас получится 4-5 пасок среднего размера.
Если печь самостоятельно не получится, потратить придется еще больше. В ресторанах и кафе цены приближаются к 700 гривен за килограммовую паску. Пол кило-300-400.
Паски декорируют разными цукатами, шоколадом. Кондитеры говорят, что она стоит своих денег. Мол, они используют только качественные продукты, там нет никаких усилителей вкуса, красителей и подсластителей. Естественно, такие кондитерские изделия доступны не всем.
Отметим, что сами украинцы в этом году хотят печь меньше пасок, чем обычно. Все это ради экономии. Пребывание на карантине дает о себе знать.
"Может будет меньше объем, раньше там 7-8 пасок пекла, в этом году меньше, цены кусаются, как говорят, и так будем экономить", - рассказала посетительница магазина Юлия.
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