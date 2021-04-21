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Спечь дома или купить? Во сколько украинцам обойдется праздничная паска

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 18:31
Спечь дома или купить? Во сколько украинцам обойдется праздничная паска В Украине подорожали покупные паски (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине подорожали продукты, а связи с этим спечь паску дома в этом году обойдется дороже. А еще больше ударит по кошельку - покупка готового лакомства.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Во сколько обойдется выпечка пасок самостоятельно

Если подсчитать, во сколько выльется выпечка пасок - то получается сумма приблизительно в 172 гривны. У вас получится 4-5 пасок среднего размера.

  • Яйца обойдутся в минимум 35 гривен за десяток.
  • Дрожджи 6 гривен
  • Акционное сливочное масло 45 гривен
  • Пакет муки 22 гривны
  • Сахар 25 гривен
  • Молоко 25 гривен
  • Изюм 30 гривен и ванильный сахар

Сколько стоит покупная паска

Если печь самостоятельно не получится, потратить придется еще больше. В ресторанах и кафе цены приближаются к 700 гривен за килограммовую паску. Пол кило-300-400.

Паски декорируют разными цукатами, шоколадом. Кондитеры говорят, что она стоит своих денег. Мол, они используют только качественные продукты, там нет никаких усилителей вкуса, красителей и подсластителей. Естественно, такие кондитерские изделия доступны не всем.

Отметим, что сами украинцы в этом году хотят печь меньше пасок, чем обычно. Все это ради экономии. Пребывание на карантине дает о себе знать.

"Может будет меньше объем, раньше там 7-8 пасок пекла, в этом году меньше, цены кусаются, как говорят, и так будем экономить", - рассказала посетительница магазина Юлия.

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