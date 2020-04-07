Спасут ли имбирь и лимон от коронавируса: раскрыта правда

Имбирь и лимоны купить в магазинах во время карантина из-за коронавируса в Украине почти нереально. Эти продукты резко взлетели в цене за считанные дни. Так, за килограмм имбиря придется отдать свыше 600 грн, а в некоторых маркетах цена корня достигает больше 1000 грн.

Многие украинцы верят, что эти витаминизированные продукты - отличный способ не только уберечь себя от коронавируса, а и вылечиться от болезни. Но действительно ли это так?

Сегодня фейковых рецептов от COVID-19, которые можно найти на просторах Интернета, уже огромное количество. И вылечиться от коронавируса предлагают не только имбирем и лимоном. В топе "лекарств" также перекись водорода и даже обтирание полотенцем! Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в программе "Вікна-новини" развеяла самые популярные и странные фейки о борьбе с коронавирусом.

Имбирь лечит от коронавируса. Такое распространяют в соцсетях и СМИ. Некоторые советуют сушить имбирь и принимать натощак, другие - просто жевать. Российский врач с сомнительной репутацией Олег Торсунов говорит, что имбирь настолько мощный, что коронавирусная инфекция его боится. И хоть это бессмыслица, люди верят. Об этом говорит то, что имбирь разметают. В некоторых магазинах, где его стоимость была 199 гривен, его уже нет. Там, где есть - цены заоблачные.

Такое распространяют в соцсетях и СМИ. Некоторые советуют сушить имбирь и принимать натощак, другие - просто жевать. Российский врач с сомнительной репутацией Олег Торсунов говорит, что имбирь настолько мощный, что коронавирусная инфекция его боится. И хоть это бессмыслица, люди верят. Об этом говорит то, что имбирь разметают. В некоторых магазинах, где его стоимость была 199 гривен, его уже нет. Там, где есть - цены заоблачные. То же и с лимонами . Сейчас они дороже грейпфрутов. Килограмм - 78 гривен. А все потому, что им тоже приписали целебные свойства. В Viber распространяются сообщения, будто лимон, сода и горячая вода - это лекарство от коронавируса. Мол, так делает весь Израиль и поэтому не болеет. На самом деле в этой стране уже около 8 тысяч больных.

. Сейчас они дороже грейпфрутов. Килограмм - 78 гривен. А все потому, что им тоже приписали целебные свойства. В Viber распространяются сообщения, будто лимон, сода и горячая вода - это лекарство от коронавируса. Мол, так делает весь Израиль и поэтому не болеет. На самом деле в этой стране уже около 8 тысяч больных. Еще одно чудо-средство – перекись водорода . Некоторые советуют капать ее в нос. Врач Евгений Комаровский говорит: "Не ведитесь на это шарлатанство. Используйте перекись водорода по прямому назначению. Это дезинфицирующее средство, это добавка в санитайзер".

. Некоторые советуют капать ее в нос. Врач Евгений Комаровский говорит: "Не ведитесь на это шарлатанство. Используйте перекись водорода по прямому назначению. Это дезинфицирующее средство, это добавка в санитайзер". Еще один фейк - обертывание горячим полотенцем. Мол, согревая легкие, вы убиваете вирус. Так же, как вдыхание паров, полоскание горла, горячие ванны или питье горячих напитков.

Итак, напомним: пока от коронавируса нет специфических лекарств. Лечение только симптоматическое. Но хорошая новость - лекарства ищут.

Ранее мы писали, какие маски запретили носить после ужесточения карантина в Украине с 6 апреля.