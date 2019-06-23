Руди нужна помощь: в Днепре на детской площадке жестоко убили лисят (фото) 

В Днепре люди убили лису и ее детенышей, которые жили на одной из детских площадок города. Удалось спасти только одного лисенка по кличке Руди. Про инцидент рассказали в сети, а также объявили сбор средств для всех неравнодушных, чтобы помочь спасти малыша.

Лиса вырыла на детской площадке нору и родила там несколько детей-лисят, рассказала Татьяна Лиулка на своей Facebook-странице.

"Но существо под названием "человек", не знает других методов, кроме как убивать. В данном случае "яжемать" потравили выводок. Ибо только человеческие дети имеют право на жизнь и детскую площадку", - написала она.

Девушка Ксения Михно смогла спасти лисенка "с заплаканными глазами, как символ жестокости человеческих существ".

В Днепре люди убили лисят на детской площадке, спасли только одного (facebook.com/dniproanimals)

Как рассказали волонтеры из организации "Помочь животным Днепра", с каждым годом ареал обитания лис уменьшается, и дикие животные селятся в городах и селах, за что чаще всего платят своей жизнью.

Зоозащитники сообщили, что недалеко от норы нашли один трупик, еще на одного лисенка мальчик натравил таксу и та его задавила.

"Местные хвастались, что остальных потравили. Весь этот кошмар происходил на той же детской площадке. Двое суток караулили других челнов этого лисьего семейства, но никого уже не было", - говорится в их посте на Facebook.

"Каких детей могут воспитывать родители, сознательно убивающие других детей, которые не могут себя защитить", - заключила Татьяна.

Скрин: facebook.com/dniproanimals

Как сообщалось ранее, недавно под Днепром произошел ужасный инцидент - подростки-живодеры живьем расчленили двух щенков, распотрошили и доставали органы, выкололи глаза, отрезали уши и подушечки лап. Полиция ведет расследование.

Также мы писали о том, что в одном из сел Барышевского района под Киевом девушка-живодер устроила в псевдоприюте для собак и кошек настоящую душегубку, замучив до смерти более 20 животных.

Добавим, что похожий случай произошел под Ровно в селе Миротин весной 2019-го. Подозреваемая 19-летняя жительница Ровно арендовала дом в селе, где замучила голодом десяток собак и кошек.