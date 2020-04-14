Спасет ли БЦЖ от коронавируса: в ВОЗ дали окончательный ответ

Коронавирусом в мире заболели около двух миллионов человек и с каждым днем эта цифра все больше растет. В последнее время в СМИ стала появляться информация, что прививка от туберкулеза (БЦЖ) может спасти от инфицирования Covid-19. Украинский врач доктор Комаровский в своих обращениях к украинцам эту информацию подтверждал. Во Всемирной организации здравоохранения дали неожиданный ответ по поводу вакцинации Бацилла Кальмета-Герена.

Медики из ВОЗ утверждают, что проверенной информации по этому поводу нет. врачи сообщили, что уже проводятся два клинических испытания, которые касаются этого вопроса, но пока что вакцинацию БЦЖ для предотвращения коронавируса даже не рекомендуют.

В организации пояснили, что клинические испытания этой вакцины на людях и животных показали ее неспецифическое воздействие на иммунную систему, в том числе негативное.

Напомним, что ранее в издании The New York Times вышла новость, которая буквально стала "бомбой" в сети. Там сообщали, что прививка БЦЖ якобы защищает от коронавируса.

Как мы ранее писали, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, спасет ли БЦЖ от коронавируса.