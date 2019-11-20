На спасение два часа: какие симптомы являются предвестниками смерти

Существуют некоторые симптомы, которые свидетельствуют об обострении серьезной болезни. Если сразу же не обратится за экстренной медицинской помощью, это может привести к летальному исходу.

По словам медиков, приступы сильной головной боли, и двоение в глазах могут стать предвестниками смерти.

Срочно нужно обратится в врачу при возникновении боли в груди и резко появившейся слабости. Особенно, если при этом есть одышка и повышенное потоотделение. Такие симптомы являются проявлением инфаркта. Чтобы спасти человека с инфарктом есть всего лишь два часа.

Какие симптомы бывают у человека перед смертью (фото: Getty Images)

Беспричинная одышка (без физической нагрузки или эмоционального стресса) может также свидетельствовать о сердечном заболевании.

Предвестником скорой смерти может стать головокружение, при котором двоится в глазах. Так себя проявляет менингит и рассеянный склероз. Приступы сильной головной боли могут также указывать на менингит, аневризму и онкологию.

Кроме того, смертельно опасным симптом является резкая боль в животе в сопровождении тошноты и рвоты. Это может говорить о панкреатите, тромбозе, аппендиците, опасной инфекции или мерцательной аритмии.