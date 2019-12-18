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Спасатель рассказал об ужасах пожара в Одессе: люди кричали, летели камни

STYLERПроисшествия    18.12.2019 - 14:25
Спасатель рассказал об ужасах пожара в Одессе: люди кричали, летели камни
Пожар в Одессе в колледже (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одессе стал одним из самых страшных событий в Украине в 2019 году

Пожар в Одессе на Троицкой в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни 16 человек, погиб спасатель ГСЧС. Еще пятеро пожарных продолжают лечение в военном госпитале. Один из спасателей рассказал об ужасе, который царил 4 декабря в горевшем доме Асвадурова.

Артем Щербаков, командир пожарно-спасательного отделения, получил очень тяжелую травму: перелом костей таза. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Но на реабилитацию пожарного понадобится очень много времени.

По его словам, тушение пожара осложнялось тем, что техника не смогла сразу заехать во двор здания из-за низкой арки во дворе. Для того, чтобы добраться на пятый этаж трехколенной лестницы было мало, использовали штурмовую.

Когда спасатели прибыли, здание горело, дым из окон мешал рассмотреть людей. Они кричали, махали, но их не было видно.

"Только я поднялся на последнюю ступеньку перед площадкой на втором этаже, хотел сменить своего коллегу... Казалось, рухнуло все, камни летели отовсюду", - вспоминает Щербаков.

Спасатель рассказал об ужасах пожара в Одессе: люди кричали, летели камни

Пожарный Артем Щербаков (фото: соцсети)

Опытный пожарный говорит, что пожар в колледже в Одессе - худший на его памяти. Артема Щербакова недавно перевели в нейрохирургическое отделение из реанимации.

Напомним, пожарный Сергей Шатохин погиб, когда на него упала студентка, выпрыгнувшая с пятого этажа. Спасатель упал с приставной лестницы и умер в больнице на третий день, так и не придя в сознание. Он получит звание Героя Украины посмертно.

Пожар в Одессе (видео: YouTube/Радио свобода)

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