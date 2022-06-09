Спасал людей в Мариуполе и был замучен оккупантами: детали гибели литовского режиссера Кведаравичюса

Отмечается, что жизнь Кведаравичюса оборвалась не в результате артобстрелов или ракетных ударов, что было озвучено первоначально в сообщениях о трагедии, а именно из-за пыток рашистов и расстрела.

"Он погиб в Мариуполе в плену "свино-собак", а знаю я это, потому что именно мою свекровь он спасал из осады в то время, когда его схватили (за что я безгранично благодарна Ирине Прудковой, мариупольскому продюсеру). Именно на глазах Ангелины Сосновской это произошло в самом центре нашего города, и больше его никто не видел в живых.

Он погиб от жестокой пытки и расстрела, и важно говорить именно об этом, о тяжких преступлениях россии и т.н. "днр", а не о рандомном арт-обстреле", - пишет Берг.

Как рассказала сама Сосновская в комментарии под публикацией, оккупанты схватили Мантаса в одном из дворов, через которые режиссер вел ее с младенцем. Когда в тот момент начался бой, люди поспешили в ближайший дом, где можно было укрыться.

Через два часа пани Ангелина пыталась пойти за Кведаравичюсом и водителем, чтобы их спасти.

"Мы начали просить, мы еще несли в переноске месячную Алиску.... потом начался ад, зачистка. Они врываются в квартиру, где были мы, и кричат: "Сюда, здесь полная квартира укропш"! Укропши - это я... 62-х лет, и Алиса 1 месяц. А дальше это начался просто ад. Они нас выбросили в соседнюю квартиру - нет окон, и подперли двери, чтобы не вышли. Поставили под окнами зенитку и просто расстреливали, пули летают...

Мы малую накрыли, потом соседи помогли, ее опустили в подвал... эта ночь была самая страшная, что я пережила в Мариуполе..." - рассказывает Сосновская.

Затем женщины еще раз ходили и просили, чтобы оккупанты отпустили Мантаса, объясняли, что режиссер хотел их вывести, но все тщетно. "Орки" заявляли, что Кведаравичюс снайпер, потому что нашли у него на спине синяк, и с тех пор живым литовского документалиста никто не видел.

"Мой дорогой человечек... я благодарна тебе, ты подарил мне жизнь, всегда буду помнить..." - пишет пани Ангелина.

Жена Мантаса Анна Белоброва потом смогла найти тело мужа под обстрелами, и вывезти на родину через оккупированные территории и через РФ. В Литве все еще продолжается экспертиза.

Также она признается, что хочет снова приехать в Украину, чтобы продолжать помогать людям.

Фото: скрин комментариев facebook.com/diana.hmm.berg

Мантас Кведаравичюс родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете ему была присвоена степень магистра культурной антропологии.

В 2003-2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

Кведаравичюс ранее снял фильм о Мариуполе, освобожденном украинскими военными в 2014 году во время проведения АТО на Донбассе. Премьера ленты "Мариуполис" состоялась в феврале 2016-го на Берлинском международном кинофестивале.

Литовский режиссер Мантас Кведаравичюс (фото: Arno Strumilos / 15min nuotr)