Спасал коллегу на работе: после двух недель в коме умер ветеран АТО (фото)

Ветеран АТО на Донбассе Максим Слипенький умер в больнице в Виннице 26 июня около 6 утра. 37-летний мужчина в результате инцидента на птицефабрике в Ладыжине, где он работал, был экстренно госпитализирован и две недели провел в коме. Об этом сообщает местная газета "33-й канал".

У Максима была токсическая энцефалопатия. С 10 июня уроженец Ильинцов находился в крайне тяжелом состоянии под аппаратом искусственного дыхания.

Сестра погибшего Ольга Бурдейная рассказала про ЧП на фабрике, из-за чего ее брат оказался в больнице.

Ветеран АТО Максим Слипенький (Фото: 33kanal.com)

"В тот день мужчины грузили мертвую птицу в фуру, но вдруг упала какая-то запчасть. Один полез ее вынимать, но вдруг стало плохо. Просил помощи, и первым бросился мой Максим. Но когда подавал руку, потерял сознание и потянул брата за собой. Живыми достали двух, но у моего родственника из-за токсичных веществ произошла остановка дыхания и судороги. Страшных 10 минут легкие и мозг находились без кислорода", - говорится в сообщении.

После того, как Максима госпитализировали, на его лечение ежедневно требовались значительные средства. Семья пострадавшего получила от представителей птицефабрики 12 тысяч гривен, потом еще 10 тысяч - "когда уже начался резонанс".

Максим Слипенький попал в больницу после инцидента на птицефабрике в Ладыжине (Фото: 33kanal.com)

Когда проведут церемонию прощания с ветераном в настоящее время неизвестно. Друзья и близкие Максима просят честного расследования.

По факту инцидента 11 июня было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Следователи взяли биологические образцы крови на исследование.

Как сообщалось ранее, 27 мая ветеран АТО Александр Чуфицкий с позывным "Балу" умер, не приходя в сознание. Его сердце остановилось из-за инсульта. В 2016 году получил ранение на фронте возле шахты "Бутовка" - ему разорвали левую руку осколки снаряда. Воин полтора года проходил лечение, пережил 15 операций. Просле этого Чуфицкий проходил реабилитацию.

Также мы писали о том, что 22 мая скончался в больнице в Днепре 48-летний боец Роман Досяк, куда был доставлен с передовой в районе проведения ООС на Донбассе с тяжелым пулевым ранением. За жизнь украинского воина медики боролись 5 суток.

Напомним, 20 мая в страшном ДТП погиб Александр Коляда с позывным "Лемур", ветеран АТО, боец "Айдара".