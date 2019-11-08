Спас женщин и детей в жутком ДТП: украинец-герой поменял гражданство (фото)

Украинец Андрей Сировацкий, который спас людей в июне после трагического ДТП возле Щецина в Польше, уже получил гражданство этой страны. Семья 48-летнего героя - жена Татьяна, дочь старшеклассница Александра и сын Дмитрий (в этом году пошел в первый класс) - также стали гражданами Польши. Об этом передает Gazeta Wyborcza.

Церемония состоялась в воеводском отделе в Гожуве-Велькопольском. От имени польского президента Анджея Дуды новые документы украинцу передал воевода Любушского Владислав Дайчак.

Андрей работает водителем грузовика в Польше и узнал о решении относительно гражданства за несколько дней до церемонии, когда он разгружается в Германии.

Дочь героя заявила, что "это начало новой жизни".

"Польша - лучшее образование для моих детей, лучшее будущее для них", - говорит Сировацкий.

Мужчина добавил, что мечтал о возможности жить семьей в Польше и иметь гражданство.

Украинец-герой Андрей Сировацкий с семьей стали гражданами Польши (Фото: facebook.com LubuskiUrzadWojewodzki)

Жуткая авария произошла 9 июня недалеко от города Щецин 9 июня - грузовик сбил шесть автомобилей. Сировацкий проезжал мимо и стал свидетелем ДТП, он поспешил на помощь пострадавшим, которые не могли выбраться из горящих машин. Украинец спас двух детей и двух женщин. Всего авария забрала жизни шести человек.

В Польше украинец спасал пострадавших в серьезном ДТП (Фото: wiadomosci.wp.pl)

В столкновении на шоссе приняли участие 22 человека. Было бы больше жертв, если бы не Андрей.

Украинец Андрей Сировацкий вытащил из горящих авто четыре человека (Фото: wiadomosci.wp.pl)

Уже тогда он подал заявление на получение гражданства для себя и своей семьи.

Председатель правительства местного польского воеводства Ольгерд Геблевич тогда вручил герою диплом за мужество и подарил семье Сировацкого недельную путевку на курорт в польский Колобжег. Кроме того, чиновник пообещал похлопотать перед президентом Польши о предоставлении польского гражданства.

"Я все время не могу поверить, что это сбылось. Я все еще в шоке", - признался Андрей после получения польского паспорта.

Украинец-герой Андрей Сировацкий с семьей стали гражданами Польши (Фото: Agencija Gazeta / szczecin.wyborcza.pl)

Сировацкий живет в Польше почти четыре года. До приезда в эту страну вся семья жила в Черкассах. Сейчас они проживают в Стшельце Краеньски (город с населением в 10 тысяч человек недалеко от Гожува).

Андрей мечтает купить или построить дом и открыть собственную автомобильную мастерскую.