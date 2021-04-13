Спали среди грязи и угрожали убить: украинка рассказала о скандальном задержании в Дубае

По словам девушки, одна украинка чувствует себя ужасно. Кроме того, некоторым необходимо обратиться в больницу. Модель пожаловалась, что за все время им не разрешили позвонить своим родителям.

Девушка рассказала, что скандальные фото на балконе делали 3 апреля, а правоохранители пришли к девушкам уже 4 апреля ночью. При этом 10 девушек к этому времени успели улететь домой.

"Я сплю, и подруга начинает кричать, что наши фото "слили". Мы сразу начали искать билеты в Киев и ничего не нашли, ближайшие - на 5 апреля. Но мы не додумались просто бежать в тот же Стамбул", - рассказала украинка.

Позже позвонил телефон и им сказали, что на ресепшене их ожидает полицейский. Мужчина заявил, что нужно проехать в отделение и просто дать показания. Девушки согласились и поехали с ним.

После того как они приехали в участок и дали показания у них забрали мобильные телефоны. Их повели в камеры, где они увидели много заключенных. С этого момента девушки испугались и у них началась истерика.

"У нас отобрали абсолютно все, шманали, завели сначала в комнату, где один матрас и нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой "как из говна" и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра", - вспомнила девушка.

Потом их посадили в камеру, в которую сажают, тех, кто бунтует. При этом в таких камерах свет горит всегда. Одна из заключенных поделилась с ними одеждой.

Девушка призналась, что из-за стресса у многих украинок начались женские дни, и им было тяжело, поскольку не было даже туалетной бумаги, но через 2 дня заключенные им передали "женские штуки".

"Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день и все полицейские это видели", - призналась украинка.

Также она рассказала, что на них постоянно кричали. Девушка отметила, что это была просто фотосессия. Там были и девушки с России, но они быстро уехали после съемок.