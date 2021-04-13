UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Спали среди грязи и угрожали убить: украинка рассказала о скандальном задержании в Дубае

Автор: Styler

Скандальных украинских девушек, которые обнаженными фотографировались на балконе одного из небоскребов в Дубае и отсидели за это 8 дней, депортировали в Украину.

При этом одна из них рассказала об ужасных условиях пребывания под арестом, сообщает ТСН.

По словам девушки, одна украинка чувствует себя ужасно. Кроме того, некоторым необходимо обратиться в больницу. Модель пожаловалась, что за все время им не разрешили позвонить своим родителям.

Девушка рассказала, что скандальные фото на балконе делали 3 апреля, а правоохранители пришли к девушкам уже 4 апреля ночью. При этом 10 девушек к этому времени успели улететь домой.

"Я сплю, и подруга начинает кричать, что наши фото "слили". Мы сразу начали искать билеты в Киев и ничего не нашли, ближайшие - на 5 апреля. Но мы не додумались просто бежать в тот же Стамбул", - рассказала украинка.

Позже позвонил телефон и им сказали, что на ресепшене их ожидает полицейский. Мужчина заявил, что нужно проехать в отделение и просто дать показания. Девушки согласились и поехали с ним.

После того как они приехали в участок и дали показания у них забрали мобильные телефоны. Их повели в камеры, где они увидели много заключенных. С этого момента девушки испугались и у них началась истерика.

"У нас отобрали абсолютно все, шманали, завели сначала в комнату, где один матрас и нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой "как из говна" и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра", - вспомнила девушка.

Потом их посадили в камеру, в которую сажают, тех, кто бунтует. При этом в таких камерах свет горит всегда. Одна из заключенных поделилась с ними одеждой.

Девушка призналась, что из-за стресса у многих украинок начались женские дни, и им было тяжело, поскольку не было даже туалетной бумаги, но через 2 дня заключенные им передали "женские штуки".

"Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день и все полицейские это видели", - призналась украинка.

Также она рассказала, что на них постоянно кричали. Девушка отметила, что это была просто фотосессия. Там были и девушки с России, но они быстро уехали после съемок.

Напомним, в самолете, который летел в Украину, задержанные украинки веселились и распивали шампанское.

Мы также писали о том, что модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины скандалмодель
Читайте также
Скандал под Львовом: водитель маршрутки набросился на ветерана АТО и обозвал его свиньей
Больница "Феофания" угодила в неприятный скандал: делали вакцинацию вне очереди
Прогноз погоды