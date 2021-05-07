Создатели вакцины Pfizer дали прогноз о завершении пандемии COVID-19 в мире

Ученые ожидают, что к этому времени все страны достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.

По словам исполнительного директора фирмы Угура Сахина, к середине 2022 года такие условия будут даже в регионах с высокой плотностью населения, таких как Индия.

"Мы должны обеспечить действительно высокий уровень вакцинации во всем мире, иначе никто не будет в безопасности", - сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Сахин считает, что в следующие 12 месяцев все большее число стран добьется необходимой коллективной защиты благодаря распространению вакцин от COVID-19.

Сейчас же, рассказал руководитель BioNTech, Европе и США удалось начать контролировать пандемию благодаря прививкам и постоянным карантинным мерам - в частности, требованиям о социальной дистанции.

Тем не менее он предупредил, что инфекция растет в таких странах, как Индия, где гораздо меньше вакцинированных, а из-за большого населения очень трудно избегать скопления людей.

Соучредитель и гендиректор BioNTech подчеркивает, что пандемия не закончится, пока во всем мире не будет коллективного иммунитета.