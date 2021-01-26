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Создатель "Новичка" выпустит лекарство от коронавируса для россиян

Вторник 26 января 2021 11:37
Создатель "Новичка" выпустит лекарство от коронавируса для россиян
Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России один из разработчиков яда "Новичок" планирует выпустить препарат от коронавируса. Отмечается, что лекарство будет основываться на препарате от лечения проказы, который использовали в СССР в 1960-х годах.

Об этом РИА Новости рассказал Леонид Ринк - один из создателей яда "Новичок".

Новый препарат от COVID-19 называется "Иммофон". В нем убрали главный недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Ученый заявляет, что лекарство не только справляется с инфекцией, но и предотвращает излишне резкую реакцию иммунитета при коронавирусе, которая негативно влияет на организм.

По словам Леонида Ринка, "Иммофон" хорошо восстанавливает клетки и ликвидирует цитокиновый шторм, который может возникнуть при инфекции и привести к смерти.

Ученый сообщил, что новое лекарство от коронавируса тестировали на 700 пожилых людях. Никаких побочных действий у них не обнаружили.

Один из разработчиков яда "Новичок"добавил, что помимо коронавируса новый препарат также можно применять для лечения красной волчанки, аллергии, заболеваний легких и ряда других болезней.

Как мы ранее писали, один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом. По его словам, Навальный должен оправиться.

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