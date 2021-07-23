Ученые создали препарат, который убивает до 100% клеток опухоли груди и метастазов

Так, около 75% всех случаев рака положительные по рецепторах эстрогена, ErSO может изменить ситуацию для наиболее распространенной формы опухоли молочных желез.

Кроме того, препарат обладает потенциалом и для других типов опухолей груди, поскольку требует небольшого количества рецепторов-мишеней.

Что показало испытания

Ученые проводили эксперименты на мышах, которые показали, имеет убийственное действие для 95-100% раковых клеток опухоли и метастазов в костях, головном мозге и печени.

В большинстве случаев опухоль сокращается уже через неделю. Но есть и такие случаи, когда опухоль сокращалась на 99% всего за три дня.

Кроме того, даже если несколько раковых клеток оставалось в организме, провоцируя рецидивы, опухоли оставались чувствительными к повторному лечению.

Как известно, метастазы опухоли является ключевым фактором плохого течения заболевания. Поэтому быстрое действие препарата очень удивила ученых.

Как препарат действует на здоровые клетки

Важным фактором является то, что терапия не нарушила репродуктивную функцию животных. Специалисты пришли к такому выводу, только после даже не очень высокой дозы препарата на моделях крыс, мышей и собак.

Дальнейшие исследования ErSO, в частности клинические испытания, будут проводиться фармацевтической компанией Bayer AG.