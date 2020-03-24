Все совсем плохо: СМИ рассказали о состоянии нардепа с коронавирусом

Коронавирус диагностировали народному депутату от "Слуги народа" Руслана Горбенко. Он находится в тяжелом состоянии в Александровской больнице, его состояние тяжелое. Об этом в Telegram сообщил журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Журналист пишет, что Руслан Горбенко вчера находился в реанимации, был на вентиляции легких, а его родные искали лекарства депутату по всему Киеву.

"С народным депутатом от "Слуги Народа" Русланом Горбенко, который с диагнозом коронавирус госпитализирован в Александровской больнице сейчас все совсем плохо", - пишет Мосийчук.

Коронавирус выявили у депутата (скрин: Telegram/Игорь Мосийчук)

Напомним, что симптомы у 41-летнего Руслана Горбенко проявились еще 19 марта. За границу он не выезжал в последнее время, вероятно заразиться он мог от кого-то из своих коллег.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали у народного депутата Сергея Шахова. Сначала он был на домашнем лечении, но затем его состояние ухудшилось и он попал в больницу с воспалением легких.

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