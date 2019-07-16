Совсем не обязательно: Комаровский указал на важный нюанс сна ребенка

Доктор Комаровский рассказал, как правильно организовать спокойный сон маленького ребенка в коляске на свежем воздухе. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Комаровского, пребывание ребенка на свежем воздухе, как и во время его активности, так и во время сна, очень важно. Тем не менее, педиатр считает, что возить при этом ребенка в коляске совсем не обязательно.

А перемещение ребенка в коляске во время сна, и соответсвенно нахождение при нем взрослого, может быть обусловлено несколькими фаторами:

Другой возможности уложить ребенка нет - отсутствует безопасный собственный двор, нет балкона.

Воздух или же другие факторы окружающей среды рядом с домом совсем не подходят для спокойного сна (пыль, шумно, грязь, яркое солнце), но неподалеку есть удобный и спокойный парк.

Вы хотите прогуляться и подышать воздухом.

Комаровский рассказал о сне ребенка на воздухе (фото: smartvideonanny)

Педиатр считает, что всегда, когда есть возможность, стоит стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе как можно дольше - желательно после каждого кормления. Также стоит организовать этот сон так, чтобы он не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи (как правило, речь идет о маме).

"У взрослых достаточно домашних дел и просто поводов выспаться и отдохнуть", - пишет Комаровский.

Комаровский рассказал о сне ребенка на воздухе (фото: health.mil)

Идеальным местом для сна ребенка на воздухе Комаровский называет балкон или двор - для тех, кто живет в частном доме.

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"Место для сна оснащается простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля, после чего сон ребенка и дела/отдых мамы не мешают друг другу", - советует педиатр.

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