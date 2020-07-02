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Советовал Тимошенко после финансового кризиса: что известно о возможном новом главе НБУ

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После отставки Смолия НБУ может возглавить председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко

Новым главой Нацбанка Украины после отставки Якова Смолия может стать председатель правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Как передает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники, президент Владимир Зеленский уже провел с ним встречу.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверяет, что процесс подбора нового руководителя НБУ еще не начался, и никаких фаворитов сейчас нет.

Ожидается, что Верховная Рада уже 3 июля удовлетворит заявление Смолия об отставке.

Что известно о вероятном кандидате на должность главы Нацбанка

Кириллу Евгеньевичу Шевченко 47 лет. Он женат, воспитывает дочь. 11 лет назад был советником Юлии Тимошенко, когда она была премьер-министром.

Имеет огромный опыт работы в банковской сфере - с 1994 года, когда получил диплом Харьковского государственного экономического университета по специальности экономист.

Шевченко родился 25 октября 1972 года в Туле. В конце 80-х почти два года работал ремонтником на шахте им. Ильича в Стаханове под Луганском. После получения высшего образования в Харькове началась его работа в банках.

Сначала в Украинском кредитном банке (сейчас - А-Банк) в должности и.о. начальника сектора привлечения кредитных ресурсов.

Затем с марта по сентябрь в 1995-м работал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

Потом десять лет трудился в банке "Финансы и Кредит", где прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

Кирилл Евгеньевич с конца 2006-го по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

С мая по сентябрь 2009 года был советником главы правительства Юлии Тимошенко.

Напомним, что в это время Украина выходила из финансового и экономического кризиса, который начался во всем мире и накрыл нашу страну осенью 2008 года. Тогда по оценке МВФ, исчисленный в долларах ВВП Украины за 2009 год сократился на 35,6%.

С сентября 2009 года по апрель 2010 года работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк".

С мая 2012 года по август 2014 года - советник главы правления ПАО "Ощадбанк".

С октября 2014 года Шевченко работал первым заместителем, затем - и.о. председателя правления АБ "Укргазбанк". А 28 мая 2015 года возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).

Напомним, вчера глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и назвал причиной такого решения "систематическое политическое давление".

Также мы писали о том, что эксперт рассказал, стоит ли украинцам покупать доллары после отставки главы НБУ.

Автор: Владимир Костырин

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