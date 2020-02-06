Совершенно новый штамм: главные факты о коронавирусе

Коронавирус находится под пристальным вниманием ученых. Этим вирусом заболело уже более 24 тысяч человек. При этом около 500 человек уже погибли, 183 - находятся под подозрением. За пределами Китая заболело 176 человек в 24 странах. Что известно о новом штамме вируса, читайте в материале Styler.

Смертельный вирус из Китая получил название 2019-nCoV. Он представляет собой совершенно новый штамм. При этом существует 39 видов коронавируса, 7 из которых представляют опасность для людей, а остальные атакуют только животных.

Коронавирус предается воздушно-капельным путем. Болезнью можно заразится даже тогда, когда у зараженного нет выраженных симптомов. Вирус поражает легкие и вызывает тяжелую пневмонию.

Основные симптомы заболевания - это сухой кашель и повышенная температура. Изначально врачи считали, что только высокая температура свидетельствует о заболевании. Но сейчас коронавирус наблюдается у людей даже с температурой 37,5.

Заражение коронавирусом произошло от летучей мыши, в организме которой вирус начал мутировать и стал заразным для человека. Ученые все еще не могут понять, как так получилось.

Ученые работают над созданием вакцины и ближе всего к действенной разработке подошли ученые из Сан-Диего, США. Сейчас вакцина запущена в тестовое производство. Летом планируют проводить испытания на людях. Также над вакциной работают в Китае, Франции, Австралии и России.

Уже известно, что у тех, кто переболел коронавирусом нет иммунитета к нему. Это означает, что они могут заболеть еще раз. Это опасно тем, что китайский вирус может дальше продолжать мутировать.

Лечение коронавируса в первую очередь зависит от тяжести заболевания. Против инфекции хорошие результаты покзаали препараты, которые используют против гриппа и ВИЧ. Китайские врачи также испытали новый метод лечения коронавируса - ЭКСМО. Его суть заключается в насыщении крови кислородом.