Сотрудница телеканала "Рада" заявила, что ненавидит украинский язык и поплатилась за это (видео)

Сотрудница телеканала "Рада" Полина Шишкина попала в громкий скандал после того, как заявила, что ненавидит украинский язык. Также она высказала свое недовольство по поводу государственного флага.

"Знакомьтесь - типичная работница телеканала "Рада" - гостевой администратор Шишкина Полиночка. Работая на государственном канале, не стесняется открывать свой черный рот на государственный символ Украины и украинский язык", - говорится в сообщении.

На видео слышно, как она говорит о том, что ненавидит украинский язык, а флаг, по ее мнению, такой себе, и можно было бы сделать другой дизайн.

"Спрашивается: что она делает на государственном телеканале, и что она вообще делает в Украине?" - добавили в подписи к этому видео.

После инцидента Полину Шишкину уволили из телеканала "Рада". Также она записала видео с извинениями, которое попросила опубликовать.

"Мы рады, что подобные высказывания не остаются безнаказанными. В том числе благодаря вашей информационной поддержке", - написали в Telegram-канале.

Свое обращение она записала на украинском языке, она извинилась за свои слова, и сказала, что была неправа. Кроме того, девушка подчеркнула, что является дочерью участника АТО.