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Сотрудница телеканала "Рада" заявила, что ненавидит украинский язык и поплатилась за это (видео)

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Воскресенье 30 января 2022 16:22
Сотрудница телеканала "Рада" заявила, что ненавидит украинский язык и поплатилась за это (видео) Фото: сотрудница телеканала "Рада" попала в языковой скандал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Сотрудница телеканала "Рада" Полина Шишкина попала в громкий скандал после того, как заявила, что ненавидит украинский язык. Также она высказала свое недовольство по поводу государственного флага.

Скандальное видео с молодой девушкой опубликовал Telegram-канал "Невідомий Патріот".

"Знакомьтесь - типичная работница телеканала "Рада" - гостевой администратор Шишкина Полиночка. Работая на государственном канале, не стесняется открывать свой черный рот на государственный символ Украины и украинский язык", - говорится в сообщении.

На видео слышно, как она говорит о том, что ненавидит украинский язык, а флаг, по ее мнению, такой себе, и можно было бы сделать другой дизайн.

"Спрашивается: что она делает на государственном телеканале, и что она вообще делает в Украине?" - добавили в подписи к этому видео.

После инцидента Полину Шишкину уволили из телеканала "Рада". Также она записала видео с извинениями, которое попросила опубликовать.

"Мы рады, что подобные высказывания не остаются безнаказанными. В том числе благодаря вашей информационной поддержке", - написали в Telegram-канале.

Свое обращение она записала на украинском языке, она извинилась за свои слова, и сказала, что была неправа. Кроме того, девушка подчеркнула, что является дочерью участника АТО.

Напомним, украинская ведущая Снежана Егорова публично поддержала президента страны агрессора Владимира Путина.

Мы также писали о том, что во Львове украинца выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию.

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