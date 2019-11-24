Сотни пострадавших: показали жуткие последствия непогоды во Львове (видео)

Во Львове 23 ноября дороги покрылись тонким слоем льда, по причине чего на дорогах произошли десятки ДТП, а в больницах оказались сотни травмированных из-за аварий и падений. За сутки в городе зафиксировали десятки аварий и сотни травмированных пешеходов.

Как сообщает местное издание "Твоє місто", в больницах возникли огромные очереди из жертв утреннего гололедицы, которые стоят на рентген и к травматологам. Причиной гололедицы стал дождь, который начался ранним утром при минусовой температуре.

Во Львове из-за непогоды пострадали сотни человек

"Машины, я вижу, под горку вообще не едут", — пишут жители города в соцсетях.

Во Львове из-за непогоды пострадали сотни человек

Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк заявила, что с 6:30 во Львове работают пескоразбрасыватели, а также в каждом районе посыпают тротуары.

Обо всех чрезвычайных случаях, которые могут возникнуть из-за непогоды, власти просят жителей информировать на "Горячую линию города" по телефону 15−80 для оперативного реагирования соответствующих служб.

Напомним, что ранее водителям напомнили о важном правиле, которое может спасти жизнь.