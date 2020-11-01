Состояние стоп может указывать на серьезные болезни: список симптомов

Состояние стоп может указывать на ряд заболеваний, касающихся работы других органов организма. Серьезные болезни оставляют свой след на стопах. Как разные заболевания и какими симптомами могут отразиться на состоянии ног – читайте ниже.

Как сообщается, среди главных заболеваний, которые могут повлиять на состояние стоп – проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет, артрит, подагра, эндокардит инфекции сердца, проблемы с сердцем и рак легких, а также проблемы с артериями. Об этом пишет Change.ua.

Какие симптомы могут выдавать эти опасные болезни:

Эндокардит и инфекции сердца. Об этом заболевании сигнализируют красные полоски, которые появляются под ногтями стоп. Происходит разрушение капилляров.

Проблемы с сердцем и рак легких. Об этом могут свидетельствовать деформированные пальцы. Эти заболевания затрудняют доступ крови к артериям на их кончиках. Итогом может стать разбухание пальцев ног.

Закупорка артерий. На такую проблему указывает отсутствие волос на пальцах ног и резкое замедление их роста в области лодыжек. На стенках сосудов может накапливаться налет, который способен провоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Проблемы с щитовидной железой. Сухая кожа стоп — один из симптомов проблем с щитовидной железой. Если у пациента происходит шелушение кожного покрова, это говорит о переизбытке или недостатке гормонов.

Артрит или подагра. Об этих заболеваниях предупреждает утолщение большого пальца. Болезни могут появиться в следствии переизбытка мочевой кислоты в организме, которая откладывается на суставах и разрушает их.

Сахарный диабет. Одной из проблем сахарного диабета является трудное и долгое заживление ран, которое со временем может привести к такому осложнению, как диабетическая стопа. Нестабильный уровень сахара в крови нарушает кровообращение в нижних конечностях и не дает затягиваться даже самым мелким ранам.

Как подчеркивают медики, в случае определения этих симптомов, стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом. Он назначит обследование и лечение, в случае, если диагноз подтвердится.

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