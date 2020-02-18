Состояние среднетяжелое: известный телеведущий перенес инсульт

Дмитрий Дибров перенес инсульт (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали о состоянии здоровья шоумена Дмитрия Диброва

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован в Москве в понедельник, 17 февраля. Ему внезапно стало плохо в кинотеатре "Октябрь" и медики увезли шоумена в московскую больницу.

По предварительным данным, Дмитрий Дибров перенес приступ эпилепсии. Однако после тщательного обследования выяснилось, что у телеведущего произошел инсульт.

"Стало известно, из-за чего Дмитрий Дибров попал вчера вечером в больницу. Он перенес инсульт. Все случилось в кинотеатре "Октябрь" во время фотосессии. Врачи диагностировали острое нарушение кровообращения мозга — инсульт. Кроме того, у Диброва обнаружена гипертоническая болезнь. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, состояние оценивается как среднетяжелое", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Дмитрий Дибров – известный советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер, режиссер, музыкант, актер и певец. За свою карьеру он успел поработать на большинстве центральных телеканалов РФ.

Особую популярность ему принесли программы "Кто хочет стать миллионером?", "Старый телевизор", "Две звезды", "Взгляд" и другие.

Родился Дибров 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. В молодости он работал в различных печатных изданиях, а потом увлекся телевидением. Соавтор многих популярных проектов, активно снимается в кино, а также записал несколько альбомов, как музыкант и певец.