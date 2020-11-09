Соседи рассказали о преступнике, нападавшем с ножом на прохожих в Кривом Роге

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на людей (коллаж: РБК-Украина)

Соседи были шокированы произошедшим

В Кривом Роге 7 ноября посреди белого дня 29-летний мужчина стал с ножом бросаться на людей. В результате серии нападений скончалось двое мужчин, еще восемь человек ранены. Сейчас в городской больнице остаются четверо раненных. Никто и не подозревал о возможном нападении. Что соседи помнят о нападавшем – рассказывается в сюжете "Украина 24".

Журналистам удалось пообщаться с соседями нападавшего, 29-летнего Тараса Усенко. Те уверяют, что агрессивным и странным мужчина никогда не был. Напротив, нападавшего характеризуют его как адекватного и вежливого человека. Со слов соседей стало известно, что его родители давно в разводе, мать работает медсестрой.

"Был адекватным человеком, вежливым. Собаки у него были. У меня собака. Мы все время вместе гуляли. Я вообще не могу понять, что случилось", – говорит соседка, которая не пожелала назвать свое имя.

Жители микрорайона, где произошли нападения, в ужасе и надеются, что Усенко не выпустят из СИЗО.

"Это ужасно, все боятся даже с ребенком выйти днем, пока есть страх у людей", – рассказала соседка пострадавших Татьяна Тимощук.

Также стало известно о состоянии пострадавших в результате нападения. Врач Криворожской городской больницы №2 Марина Веропотвелян сообщила, что у госпитализированных жертв нападения "состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики".

Как писало РБК-Украина, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что нападавшим оказался 29-летний местный житель. Задержанный утверждал, что якобы является Богом, "пришел из ада", а некий голос якобы приказал убить 15 человек.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он надеется, что правоохранительные органы проведут быстрое расследование.