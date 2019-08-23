Сосед забил насмерть отца 8 детей: подробности ЧП под Херсоном (видео)

Мужчина забил до смерти своего соседа из-за старых ссор и конфликтов, которые он решил "закрыть" после употребления спиртных напитков. Жуткий инцидент произошел под Херсоном в одном из сел Голопристанского района. Убийцу задержали, но суд отправил его под домашний арест. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что конфликты между двумя семьями длились уже не первый год. В день трагедии Анатолий Брык, находясь в нетрезвом состоянии, подрался с соседом Константином Кукурузой - отцом 8-х детей - вспомнив старые обиды.

По словам жены погибшего Людмилы, соседи что-то праздновали и выпивали, а после того, как провели своих гостей, Анатолий наведался к ним.

Он ввязался в драку с 52-летним Константином, причем противостояние превратилось в "стенка на стенку". На побоище сбежалась вся округа, приехали правоохранители, однако нападавшие заблокировали дорогу полицейским, и тем пришлось вызывать подкрепление.

Под Херсоном мужчина забил до смерти соседа - многодетного отца (Фото: скриншот)

Трое старших детей защищали своего отца, а 10-летний сын Михаил остался в доме и успокаивал своих четырех маленьких братьев и сестер.

В этот момент в дом забежал 45-летний Анатолий и стал таскать мальчика за волосы и кричать: "Где папа? Скажи, мы сейчас убьем".

Сосед нанес мужчине многочисленные травмы, и Константин умер до прибытия медиков.

По словам начальника следственного отдела Голопристанского отдела полиции Константина Лахновского, телесные повреждения были вызваны руками, кулаками. Также у него есть перелом свода черепа, однако он не является причиной смерти.

Как говорит жена убийцы Валентина, конфликты между ними были постоянно и практически из-за всего. Она называет детей Константина неадекватными: "Просто уже до точки кипения дошло".

В то же время односельчане утверждают, что семья Брыков сама постоянно провоцировала скандалы и конфликтовала с людьми, а Константина называют спокойным человеком, который до последнего пытался избежать ссоры: "Большая семья, муж все время с детьми. У них никогда не были никакие компании. Не употребляет никакие спиртные напитки".

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, 8 июля под Херсоном в Скадовске обнаружили тела женщины и детей. У женщины был на голове полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем, а мальчики без признаков жизни лежали в своих кроватях в соседней комнате. На телах всех трех жертв не было следов насилия. Недавно экпертиза установила истинную причину гибели семьи.

Как сообщалось ранее, в Запорожье парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.