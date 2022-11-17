"Соромно за людей, які так роблять": Пивоваров показав вчинок шанувальниць, який його розізлив

На щастя, артист вчасно помітив, що зробили шанувальниці. І коли він присів зав'язати шнурівки, то фанатки кинулися до нього за автографом.

Артист дав автограф дівчатам, але через такий вчинок розгнівався та насварив шанувальниць.

"От що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене", - сказав артист.

У коментарях користувачі зауважили, що глядачки не подумали про наслідки своїх дій.