"Соромно за людей, які так роблять": Пивоваров показав вчинок шанувальниць, який його розізлив

Відомий український співак Артем Пивоваров розповів про неприємний інцидент, який стався з ним під час одного з нещодавніх концертів. Під час виступу шанувальниці, щоб привернути увагу кумира, вирішили розв'язати йому шнурівки на кросівках.
Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На щастя, артист вчасно помітив, що зробили шанувальниці. І коли він присів зав'язати шнурівки, то фанатки кинулися до нього за автографом.
Артист дав автограф дівчатам, але через такий вчинок розгнівався та насварив шанувальниць.
"От що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене", - сказав артист.
У коментарях користувачі зауважили, що глядачки не подумали про наслідки своїх дій.
Раніше Пивоваров розповідав, що зупиняв свій концерт через хлопчика, який втратив близьку людину.
Також артист зізнавався, щоб бив людей та вів себе агресивно.