"Соромилася показати": 37-річна Шоптенко знялася у відвертій фотосесії та розкрила свій страх

Олена Шоптенко, відома українська хореографиня, наважилася на відверту фотосесію. Танцівниця опублікувала серію кадрів в спідній білизні та розповіла про страх старіння та змін у зовнішності.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роздуми, якими Олена Шоптенко поділилася в Instagram .

37-річна Олена вразила підписників відвертими фото. Спочатку вона сумнівалася, чи варто публікувати світлини, але зрештою наважилися на такий крок, адже хотіла таким чином підняти тему прийняття віку.

"Мені було ніякого публікувати ці фото. Так дивно, я людина, яка протанцювала на сцені все своє життя майже оголена, трохи соромилася показати ці фото, зроблені для закарбування свого нового стану", - написала Шоптенко.

Олена Шоптенко у відвертій фотосесії (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Зірка зізналася, вона бачить на світлинах зміни у своїй зовнішності. Проте не вважає зморшки чи розтяжки чимось поганим. Навпаки - ознакою досвіду та пережитого.

"Колись одна подруга сказала мені те, що я запамʼятала на все життя: "Старіти треба красиво. А це означає натурально". - зауважила хореографиня.

Олена наголосила, що кожна зморшка має свою історію. Так, маленька розтяжка на животі - пам’ять про народження сина, зморшка на лобі - відбиток подій 24 лютого 2022 року, лінії біля очей - від безтурботного сміху.

"Ми змінюємося, і в цьому є магія", - наголосила артистка.

Олена Шоптенко про прийняття віку (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Шоптенко додала, свято 8 березня - це не лише про боротьбу за права чи квіти, а й про прийняття себе на кожному етапі життя. Саме тому Олена вважає, що змін боятися не варто. Потрібно сприймати їх як частину прожитої історії.

"Зморшки, сивина, зміни - це не втрати. Це знаки, що ми живемо. І якщо час малює на моєму обличчі та тілі історії, то нехай так і буде - я не боюся їх читати”, - підсумувала хореографка.

Олена Шоптенко у новій фотосесії (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Як відреагували користувачі

Допис Шоптенко викликав підтримку та захоплення у підписників. Підписники подякували за щирість та натхнення.

"Олено, ви розкішна. Навіть не уявляєте наскільки, в кожному русі та погляді. Люблю та обіймаю міцно!"

"Дякую за щирість та довіру. Дуже важливо говорити про це, бо в кожному з нас зашиті ці страхи та барʼєри. Захоплююсь".

"Олено, всі ми вас полюбили 19-річною красунею на "Танцях з зірками" і зараз любимо дорослою жінкою, з якою асоціюється ціла епоха української хореографії".

"Дякую, Олено! Такі влучні слова! Зморшки - це не про старість, зморшки це про досвід!"

"Дякую, що про це говорите. Коли медійна особа показує себе справжню, це викликає захоплення! Краси та щастя вам".

"Ви гарна дівчина в будь-якому віці. Я за природне старіння, хоча дуже його не хочеться".

Нагадаємо, Олена Шоптенко – українська хореографка, постановниця та переможниця першого сезону шоу "Танці з зірками" з Володимиром Зеленським. Була одружена з танцівником Дмитром Дікусаром, який нині захищає Україну від російського вторгнення. Від другого шлюбу з підприємцем Олексієм Івановим виховує сина Івана.

Про особисте життя хореографиня говорить рідко, тому не відомо, чи зараз її серце вільне. На початку вторгнення у 2022 році Шоптенко разом з сином Олексієм виїхала за кордон і тепер проживає в Австрії.

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