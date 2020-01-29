Соратник Зеленского вляпался в громкий скандал из-за русского языка

Водитель автобуса нахамил волонтерам после просьбы выключить российский сериал и вызвал громкий скандал, а сам в результате лишился работы за грубое поведение и игнорирование требований диспетчера. Компания-перевозчик встала на сторону девушек-пассажирок, и сам мужчина позже по телефону извинился перед ними за инцидент на трассе Луцк-Киев.

Ситуация получила широкую огласку и вызвала резонанс в обществе. Многие раскритиковали действия водителя, однако некоторые наоборот - поддержали. В частности, нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагар обеспокоился его судьбой.

"Эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости", - написал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова в своем Facebook.

При этом парамедика Ярину Черногуз и волонтера аэроразведки Настю Конфедерат депутат назвал "девушками националистических взглядов".

Брагар настаивает, что водитель не нарушил ни одного закона, и вообще пытался найти компромисс с недовольными пассажирами.

Между тем, нардеп обрушился с критикой на волонтеров, в просьбах которых выключить российский сериал усмотрел дискриминацию и нарушение закона, "а именно статьи 161 УК".

"Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон является одним для всех, в независимости есть ты патриотом, или ватником. Стоит понимать, что обращение с просьбой исключить сериал поступило к водителю не во время остановки, к примеру, а именно во время движения транспортного средства, отвлекая водителя от дороги, что подвергало опасности и нарушало покой всех пассажиров", - написал Брагар.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в языковой скандал (Фото: скрин поста с Facebook-страницы депутата)

Депутат своим постом вызвал в комментариях волну критики и спровоцировал в сети шквал возмущения.

Эксперт из группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины и член координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины при Минкульте Сергей Оснач довольно резко отреагировал на заявления Брагара.

"Здесь один "Слуга народа" настолько ошалел от желания построить "единую страну", что прикрываясь правами человека защищает хама-водителя, который незаконно крутил в автобусе русскомирский сериал и даже высадил посреди дороги госпитальерку Ярина Черногуз и волонтерку аэроразведка Настю Конфедерат, которые против этого протестовали. Более того, депутат угрожает девушкам, которые защищают на фронте его зад**цу, привлечением к ответственности", - написал он в Facebook.

Оснач говорит, что депутат, который защищает "русский мир" и угрожает защитникам Украины - это дно.

"К тому же, он еще и цинично обманывает своих избирателей, или демонстрирует свою вопиющую профнепригодность, когда писал, что "не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе", - указывает эксперт и перечисляет:

На самом деле статья 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко говорит, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Если водитель считает трансляцию сериала "услугой", то должен позаботиться о том, чтобы эта "услуга" была предоставлена ​​на украинском языке.

Кроме того, согласно Закону Украины "О кинематографии", для публичного показа фильмов (а показ в транспорте является именно публичным показом) необходимо получать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма в Государственном агентстве Украины по вопросам кино. Имел ли водитель или транспортная фирма такое удостоверение? Или проверил ли депутат его наличие?

"Слуге народа" полезно было бы также почитать Конституцию Украины, статья 19 которой гласит, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Пассажир отнюдь не обязан смотреть то, что ему насильно навязывает водитель, даже если это отвечает "изысканным вкусам" большинства пассажиров.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в языковой скандал (Скрин комментариев с Facebook-страницы депутата)