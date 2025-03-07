У Сонячній системі мільйони "інопланетних загарбників": чи загрожують вони жителям Землі

"Інопланетні загарбники" - це космічні камені, астероїди, які прибули з потрійної зоряної системи Альфа Центавра. Дослідження показують, що у Хмарі Оорта зараз може знаходитися близько мільйона таких об'єктів, розміром понад 100 метрів.

Хмара Оорта - це зона крижаних тіл на околиці нашої системи. Деякі такі каміння можуть навіть потрапити у внутрішню частину Сонячної системи.

Також дослідники встановили, що протягом наступних 28 000 років, кількість таких каменів з Альфа Центавра буде тільки зростати, оскільки сусідня система почне максимально зближуватися до нашої.

Вони були здивовані, оскільки виявили, що кількість цього матеріалу є доволі великою, враховуючи величезні розміри космосу. Вчені припускають, що ці камені можуть перебувати в будь-якій точці Сонячної системи в будь-який момент часу.

"Ми точно виявимо більше, ніж два відомі на цей момент міжзоряні відвідувачі, "Оумуамуа" і комета Борисова. Це спроба зрозуміти, звідки ймовірно прибудуть міжзоряні гості, яких ми виявимо в майбутньому", - розповів доктор Вігерт з Університету Західного Онтаріо, який проводить дослідження цих інопланетних міжзоряних відвідувачів.

"Оумуамуа" - комета у формі сигари, вона викликала ажіотаж, коли пролетіла через внутрішню частину Сонячної системи у 2017 році. А комета Борисова була більш традиційної форми - і це гібрид комети та астероїда, який відкрили у 2019 році.

Ілюстрація художника астероїда Оумуамуа, першого міжзоряного об’єкта, який коли-небудь відвідував нашу Сонячну систему(Фото: М. Корнмессер/Європейська південна обсерваторія)

Альфа Центавра є домом для трьох зірок, включаючи найближчу до Землі зірку, крім Сонця, Проксиму Центавра, і невідому кількість планет.

Коли ці зірки та планети обертаються одна навколо одної, їхня гравітаційна взаємодія збурює орбіти інших менших об'єктів в Альфа Центавра, починаючи від астероїда і комет - планетезималей, що залишилися від формування нашої сусідньої системи - і до частинок пилу.

"Подумайте про Альфу Центавра як про мокрого собаку після довгої прогулянки по багнюці, яка струшує вологу бризку бруду, води та навіть дрібних камінчиків. І подібно до того, як власника собаки закидають цим матеріалом, якщо він стоїть надто близько, Сонячну систему закидають речовиною з Альфи Центавра, причому Хмара Оорта служить нашою нещасливою оболонкою, вловлюючи більшу частину детритів", - кажуть вчені.

За словами Вігарта, об'єкти з Альфа Центавра можуть входити в крайні зовнішні кордони нашої Сонячної системи, визначені як зовнішній край Хмари Оорта, зі швидкістю, можливо, 50 на рік. Але дуже невелика частина з них зможе наблизитися до Сонця, щоб бути видимими.

"Ми підрахували, що ймовірність того, що астероїд з Альфа Центавра зараз знаходиться на орбіті Сатурна, становить лише один на мільйон", - каже він.

Дослідник додав, що через високу швидкість, з якою вони входять у Сонячну систему, багато з цих міжзоряних відвідувачів навряд чи блукатимуть на нашому космічному задньому дворі, здійснюючи прольотні візити, як "Оумуамуа" та комета Борисова.

"Оскільки вони мають досить високі швидкості, вони не захоплюються нашим сонцем під дією гравітації, а просто проходять через нашу систему. Наше дослідження показує, що астероїди з Альфа Центавра дійсно мають досить певні напрямки та швидкості, і якби новий астероїд був виявлений, що подорожує таким чином, це було б сильним показником того, що він може мати Альфа Центавра своїм джерелом", - додав Вігарт.

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