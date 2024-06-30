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Сон у літню спеку. Ці хитрощі допоможуть заснути та гарно відпочити

Фото:Як виспатися спекотної ночі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Спочатку ви не можете заснути, а потім постійно прокидаєтеся? Влітку це нормально. Часто влітку ми спимо слабо і з перервами, і в результаті прокидаємося вранці без сил.

Як заснути та гарно відпочити під час літніх ночей, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на

Чому в спеку важко спати?

Коли ми готуємося до нічного відпочинку, в нашому організмі виробляється мелатонін. Цей гормон сну відповідає, серед іншого, за охолодження тіла на ніч. Влітку це завдання може бути дуже важким і може заважати як заснути, так і добре спати.

Може допомогти зниження температури навколишнього середовища. Оптимальна температура, при якій нам комфортно спати, становить від 15 до 19 градусів Цельсія. Чим вище температура у кімнаті -  тим більше шансів, що ми будемо прокидатися вночі.

Влітку підтримувати таку температуру в приміщенні без кондиціонера дуже складно. Тому варто спробувати перевірені прийоми, які допоможуть охолодити як спальню, так і наше тіло.

Прості засоби для гарного сну спекотними ночами

Щоб забезпечити комфортний сон, варто продумати деякі заняття протягом дня. Якщо на вулиці спека, варто зачинити вікна і закрити їх жалюзі або шторами, щоб кімната не нагрівалася.

Влітку, можливо, буде корисно змінити свій розпорядок дня, зокрема лягати спати пізніше, коли на вулиці знизиться температура, і подрімати вдень, що допоможе пережити найсильнішу спеку.

Що ще можна зробити, щоб комфортно спати в літню ніч?

  • штучні тканини - бажано уникати піжами з поліестеру, поліаміду та віскози, особливо влітку; постільна білизна з таких тканин не сприятиме комфортному відпочинку, оскільки не буде вбирати піт і не охолоджуватиме вашу шкіру;
  • важкоперетравлювана їжа - влітку слід обмежити вживання гострих і жирних страв, які важко перетравлюються і можуть додатково розігрівати організм;
  • алкоголь і напої з кофеїном - алкогольні напої і напої, що містять кофеїн, не сприяють швидкому засинанню і спокійному сну, алкоголь може додатково зігріти вас, і цього варто уникати літніми вечорами;
  • екрани, що випромінюють синє світло - цілий рік, а особливо в період, коли важко заснути і кімнати легко нагріваються, слід уникати використання електронних пристроїв принаймні за дві години до сну.

 

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