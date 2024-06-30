Сон у літню спеку. Ці хитрощі допоможуть заснути та гарно відпочити

Спочатку ви не можете заснути, а потім постійно прокидаєтеся? Влітку це нормально. Часто влітку ми спимо слабо і з перервами, і в результаті прокидаємося вранці без сил.
Як заснути та гарно відпочити під час літніх ночей, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на
Коли ми готуємося до нічного відпочинку, в нашому організмі виробляється мелатонін. Цей гормон сну відповідає, серед іншого, за охолодження тіла на ніч. Влітку це завдання може бути дуже важким і може заважати як заснути, так і добре спати.
Може допомогти зниження температури навколишнього середовища. Оптимальна температура, при якій нам комфортно спати, становить від 15 до 19 градусів Цельсія. Чим вище температура у кімнаті - тим більше шансів, що ми будемо прокидатися вночі.
Влітку підтримувати таку температуру в приміщенні без кондиціонера дуже складно. Тому варто спробувати перевірені прийоми, які допоможуть охолодити як спальню, так і наше тіло.
Щоб забезпечити комфортний сон, варто продумати деякі заняття протягом дня. Якщо на вулиці спека, варто зачинити вікна і закрити їх жалюзі або шторами, щоб кімната не нагрівалася.
Влітку, можливо, буде корисно змінити свій розпорядок дня, зокрема лягати спати пізніше, коли на вулиці знизиться температура, і подрімати вдень, що допоможе пережити найсильнішу спеку.
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