Соловій зі сцени нецензурно висловилася про назву українського міста: мережа рознесла співачку

Після "несподіваних" танців з Іриною Білик Христина Соловій знову опинилася в центрі уваги. Цього разу - через своє нецензурне висловлювання щодо старої назви українського міста.
Що саме сказала артистка зі сцени та як відреагувала мережа, пише РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час виступу у Чорноморську виконавиця поцікавилася у присутніх, чи подобалась їм стара назва їхнього міста (Іллічівськ). На що публіка гуртом заявила, що ні.
"Повна х*йня", - сказала у відповідь Соловій, маючи на увазі назву міста, яку воно носило до 2016 року.
Перед цим зірка попросила слухачів не ображатися і підкреслила, що вона "з добром". А після сказаного Христина попросила гучно сказати людей слово Чорноморськ - "аби почула р*сня".
Тим часом юзери відреагували доволі різко. Чимало з них рознесли знаменитість за те, що вона насміхається зі старої назви міста, а також за використання матюків на заході, де у тому числі були присутні і діти. Ось деякі коментарі користувачів мережі:
До слова, під час свого ще одного іншого виступу Соловій зі сцени згадала Ірину Фаріон, життя якої обірвалося 19 липня. Що саме сказала про неї виконавиця на фестивалі ATLAS UNITED - читайте тут.
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Тим часом Селін Діон висловилася про свій виступ на відкритті Олімпійських ігор-2024.
Для написання матеріалу були використані джерела: пост співачки в Instagram, ролик зі сторінки 5 каналу у Twitter, коментарі юзерів у Instagram та Twitter.