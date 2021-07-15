Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве: авто влетело под самосвал

Как сообщает Telegram-канал Новини.LIVE, грузовик, ехавший перед микроавтобусом Chevrolet, резко затормозил, что и привело к столкновению двух автомобилей.

Известно, что авария случилась на Набережно-Рыбальской улице.

В результате ДТП пострадали две женщины - одна из них - ведущая новостей ТСН Соломия Витвицкая. Их доставили в больницу.

Фото: ДТП с Соломией Витвицкой в Киеве (t.me/novynylive)

По одной из версий, виновником аварии может быть курьер на мопеде, который создал аварийную ситуацию.

"Также в ДТП был третий участник-курьер на мопеде, гражданин Индии. Именно его предварительно обвинили в создании аварийной ситуации водители двух автомобилей и держали до приезда полиции. Сам курьер свою вину отрицает. Все детали аварии должны выяснить следователи",- говорится в сообщении.

Фото: Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве (t.me/novynylive)

В ТСН подтвердили ДТП с участием их сотрудницы. Соломия была на заднем сидении, и во время столкновения ударилась головой. Ее состояние беспокойства не вызывает, но ведущей сделали МРТ и обследовали. Подруга же Витвицкой получила перелом ноги.