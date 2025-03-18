Солодкі чи солоні закуски? Дієтолог розповіла, що корисніше для здоров'я

Вибір між солоними та солодкими закусками може впливати на здоров’я по-різному. Надлишок солі підвищує артеріальний тиск, а цукор сприяє набору ваги та коливанням рівня глюкози в крові. Які перекуси краще обирати, щоб не нашкодити організму?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Солодкі закуски

Коли справа доходить до солодких закусок, у продуктовому магазині важко обрати здорові варіанти. До них відноситься упаковане печиво, торти, тістечка, цукерки, солодкі напої, морозиво та шоколад.

Дієтолог Стефанія Мілітано розповіла, хоча ці продукти смачні, але вони переповнені нездоровими інгредієнтами.

Закуски з високим вмістом цукру можуть викликати енергетичні збої та викликати млявість. Крім того, доданий цукор, як відомо, сприяє запаленню в організмі, погіршуючи імунну систему та збільшуючи ризик хронічних захворювань.

Доданий цукор також впливає на метаболічний стан, сприяючи різкому зростанню рівня цукру в крові та резистентності до інсуліну.

До того ж упакована випічка та солодкі закуски часто містять трансжири та надлишок насичених жирів, які можуть сприяти запаленню та впливати на здоров’я серця.

Це пов’язано зі здатністю обох цих жирів підвищувати рівень холестерину.

Крім того, ультраоброблені солодкі закуски часто повні таємничих інгредієнтів, включаючи добавки та консерванти.

Здоровіші солодкі закуски в ідеалі мають містити багато клітковини, білка, ненасичених жирів і мікроелементів, таких як вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, щоб сприяти ситості після їжі, а також здоров’ю кишечника, серця, м’язів, кісток та імунітету. Ці поживні речовини можна знайти в продуктах харчування, таких як цільні зерна, горіхи, насіння, бобові, нежирні молочні продукти та фрукти.

Солоні закуски

До найпопулярніших солоних закусок відносять чіпси, крекери та оброблене м’ясо, яке також не є найкращим варіантом для здоров’я.

Забагато солоних закусок може негативно вплинути на кров’яний тиск і здоров’я серця. В солоних закусках також можна знайти доданий цукор, насичені жири, трансжири, добавки та консерванти.

Білі або рафіновані вуглеводи були позбавлені вмісту клітковини та мікроелементів, присутніх у цільному зерні, і, у свою чергу, діють дуже подібно до доданих цукрів у тому, як вони метаболізуються. Це означає, що вони здатні підвищувати рівень цукру в крові та змушувати вас відчувати голод невдовзі після їжі.

Що корисніше для здоров'я

Одну категорію закусок технічно можна вважати більш здоровим вибором, а саме солоні продукти.

Це тому, що навіть найкорисніші солодкі закуски містять певну форму цукру, який може підвищити рівень цукру в крові.

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