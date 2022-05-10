Солдаты "мародерской федерации" снова удивили ВСУ: смотрите, что они притащили в окоп

Российские солдаты не устают удивлять своими дикарскими поступками. На что они только не идут, чтобы разжиться нажитым украинцами имуществом, которое ласково называют "трофеями".
Очередное видеоподтверждение появилось в Telegram Вozhejakekonchene.
Кадры сняты военными ВСУ на освобожденных от оккупантов территориях. На видео - окопы, которые еще недавно занимали путинские солдаты.
И одна из находок - стиральная машинка, которую мародеры тянули за собой даже в окоп.
"Окопы, огневые позиции, боеприпасы, экипировка, каски, вещи и так далее... И, та-дам - стиральная машинка Индезит. Настоящий русский солдат берет ее даже в поле, даже в бой", - говорят украинские военные, снявшие видео.
Ранее мы писали, что ВСУ "насыпало" из дронов по россиянам, которые воровали велосипеды и пуфики.
Также сообщалось, что "морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин.