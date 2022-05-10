Солдаты "мародерской федерации" снова удивили ВСУ: смотрите, что они притащили в окоп

Российские солдаты не устают удивлять своими дикарскими поступками. На что они только не идут, чтобы разжиться нажитым украинцами имуществом, которое ласково называют "трофеями".

Кадры сняты военными ВСУ на освобожденных от оккупантов территориях. На видео - окопы, которые еще недавно занимали путинские солдаты.

И одна из находок - стиральная машинка, которую мародеры тянули за собой даже в окоп.

"Окопы, огневые позиции, боеприпасы, экипировка, каски, вещи и так далее... И, та-дам - стиральная машинка Индезит. Настоящий русский солдат берет ее даже в поле, даже в бой", - говорят украинские военные, снявшие видео.