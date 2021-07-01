"Солдат спит, служба идет": киевские коммунальщики эпично опозорились (видео)

Свидетелями и невольными жертвами эпических трудов коммунальщиков стали жители многоэтажки по адресу проспект Правды, 104 на Виноградаре.

Как рассказала глава ЖБК Людмила Божья, авария произошла по причине лопнувшей трубы во время испытаний. Вздулся асфальт около подъезда и забила вода. Быстро приехала аварийная водоканала. Работники поставили ограждения и пообещали все отремонтировать в тот же день, а как только она отлучилась на 5 минут - быстренько технику собрали и уехали.

"В течение 5 дней они каждый день приезжают, по 5-6 часов лежат, отдыхают, загорают", - возмущается руководитель ЖБК.

Житель дома Андрей Бураков рассказал, что люди время от времени интересуются четырех "тружеников", какой же план.

"Как будто побывал в "старые добрые" советские времена, когда солдат спит, служба идет. Говорят - у нас сутки трое, все хорошо", - говорит киевлянин.

Работники отогнали экскаватор в тень прямо на детскую площадку, где один из сотрудников разделся по пояс и спал. Вообще же за 5 дней техника так и не начинала работать. А потом коммунальщики, как только увидели на горизонте подъезжающий самосвал, быстренько уехали.

"Водитель самосвала им звонит и говорит: "Ребята, вы что? Вернитесь, я же приехал, я два часа по пробкам добирался". Я звоню бригадиру, на что мне бригадир отвечает: "Нас перекинули на другой объект. Завтра", - передала разговор Божья.

По ее словам, коммунальщики не спешили с ремонтом, так как в доме есть вода, и сейчас в многоэтажке используется резервная труба, но она гнилая и ржавая, протекает, и тоже в аварийном состоянии. Диспетчер водоканала объяснил женщине, что так как вода сейчас у них есть, поэтому они - не приоритет.

Перебралась бригада в соседний квартал, где дом отключен от водоснабжения. Там поставили цистерну, а работники - сидят и курят.

"Мы не имеем права сейчас рыть. Пока не приедут газовщики, электрики", - рассказывает один из рабочих. А на вопрос, почему же не вернутся на предыдущий объект, где пробыли 5 дней, отвечает: поехать назад нельзя, так как если кто-то сейчас приедет, а они уехали, то тот тоже уедет, и снова нужно будет ждать. Поэтому - ждут.

На многочисленные просьбы женщины заняться все-таки работой, за которую получают зарплату, коммунальщики достали ограды и знаки, перекрыли движение по улице, и вернулись к ожиданиям.

Видео: в Киеве работа коммунальщиков попала на камеру в доме, где они "трудились"