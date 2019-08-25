Соль в рационе ребенка: Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский утверждает, что вопрос касательно соления детской еды довольно распространен, а потому стоит обсуждения. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

По словам Комаровского, отношение растущего детского организма к соли принципиально отличается от того, как к этому относится организм взрослого.

"Принципиальная особенность маленьких детей, особенно детей первого года жизни - функциональная незрелость почек, в связи с чем избыток соли крайне негативно сказывается и на работе мочевыделительной системы, и на работе сердечно-сосудистой системы", - говорит врач.

Также он утверждает, что на первом году жизни солить еду нет никакой необходимости. А на десять кило веса нужно потреблять примерно пол грамма.

"Ребенок первого года жизни имеет определенные нормы потребления соли. Эта норма - чуть менее одного грамма соли в сутки. Такое количество ребенок получит из молочной смеси, из обычных стандартных продуктов, используемых из прикорма или из материнского молока", - подытожил эксперт.

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Напомним, что Комаровский рассказал, когда применение холодной воды может быть опасным.

Мы писали, что Евгений Комаровский сделал предупреждение родителям и подробно рассказал, к каким последствиям могут привести игры с животными, а также поделился важными рекомендациями, следуя которым можно избежать кучи неприятностей.

Добавим, что недавно доктор Комаровский рассказал, что делать в том случае, если у ребенка началась рвота или понос.