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Соколова наехала на Оксану Марченко: малороссийская курица с циничным нутром

Автор: Людмила Жукова

Известная телеведущая Янина Соколова прокомментировала видео жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором та обращается к украинцам и жалуется на санкции по отношению к ней и ее мужу.

Соколова отреагировала на речи Марченко и назвала ее "малороссийской курицей с циничным нутром" на своей Facebook-странице.

Соколова отметила, что за 20 лет Марченко на телевидении она не сделала ни одного заявления о войне на Донбассе, которую спровоцировал ее кум - Владимир Путин. Также с ее стороны не пришло ни копейки в помощь украинским военным.

"В прошлом месяце Оксана анонсировала свой фильм о церкви МП, где она на BMW с номерами "паломница", должна призывать украинцев верить в Бога. Сначала мне казалось, что у этой женщины нет другого выхода. Вынуждена. Но теперь я понимаю, что она просто малороссийская курица с циничным нутром и нулевой любовью к нашей стране. И ответ таким как она она: "Пи**уй в Москву!", - написала телеведущая и опубликовала видео.

Отметим, что в своем видео Марченко говорит, что с помощью ее и ее семьи "все граждане будут защищены от беззакония". Также она говорит, что ее мужа "постоянно боятся и правильно делают".

Соколова говорит, что Марченко вместо пустой болтовни могла бы попросить своего кума Владимира Путина убрать свои войска с Донбасса и оставить Украину в покое.

Янина Соколова обратилась к Оксане Марченко

Как мы ранее писали, СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко. Санкции наложены на имущество и бизнес политика и его супруги.

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Новости Украины Оксана Марченко
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