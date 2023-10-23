Софія Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті (фото)

Софія Ротару відвідала могилу чоловіка

Анатолій Євдокименко, який помер 23 жовтня 2002 року у віці 60 років, похований на Байковому кладовищі у Києві.

Софія Ротару з чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

У своїх соцмережах Софія Ротару показала світлину, на якій вона стоїть біля могили коханого.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"21 рік… без тебе", - лаконічно підписала публікацію знаменитість.

До слова, невідомо, коли саме зроблений знімок, як і те, де наразі перебуває виконавиця.

Нагадаємо, Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили у щасливому шлюбі протягом 34 років, до самої смерті музиканта. У цьому довгому союзі у них народився єдиний син - Руслан Євдокименко, якому було дано ім'я на честь його покійного дідуся, Анатолія.