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София Ротару переболела Омикроном: "коронавирус побежден, но не без осложнений"

Автор: Владимир Костырин

София Ротару заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", и после двух недель лечения поборола болезнь, а теперь восстанавливает силы и здоровье. Легенда украинской эстрады ошарашила поклонников рассказом о недуге, а также призвала беречь себя и своих близких.

Об этом 74-летняя звезда 1 февраля сообщила в своем Instagram.

София Михайловна отметила, что сейчас выздоровела, однако в ходе лечения, к сожалению, имели место осложнения.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - говорится в публикации.

Народная артистка Украины поблагодарила медиков, которые оказывали помощь в лечении.

"Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…" - рассказала Ротару.

Знаменитая певица и Герой Украины также высказала слова благодарности своей семье и всем, кто был с ней рядом в эти непростые дни, оказывал поддержку.

"Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - пишет артистка.

Также она опубликовала свое фото в молодости к этому посту.

София Ротару сообщила, что переболела "Омикроном" (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Реакция сети

В комментариях под публикацией - масса теплых добрых пожеланий как можно скорее полностью оправиться от болезни, что озвучивают и знаменитые артисты, в том числе зарубежные, и простые граждане.

  • "Дай Бог здоровья!" - пишет Максим Галкин
  • "Скорейшего выздоровления и уверен все будет хорошо", - написал Николай Басков.

Фото: скрин комментариев instagram.com/sofiarotaru.official

  • "Будьте здоровы и не болейте, наша дорогая и любимая София Михайловна! Берегите себя! Мы с Вами!"
  • "Будьте здоровы, дорогая София Михайловна!"
  • "София Михайловна, мы очень волнуемся! Выздоравливайте скорее!"
  • "Крепкого Вам здоровья, София Михайловна!! Очень Вас любим!"
  • "Выздоравливайте скорее! Все будет хорошо! Мы Вас очень-очень любим!"

Ранее сообщалось, что пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций.

Напомним, совсем недавно певица Камалия, которая уже перенесла COVID-19 раньше, рассказала об заражении флуроной - одновременном заражении коронавирусом и гриппом.

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София РотауОмикронКоронавирус