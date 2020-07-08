Не сочетайте эти продукты с лекарствами: опубликован список

Иностранные ученые провели ряд исследований и сообщили, какие продукты нельзя употреблять в пищу после приема лекарственных препаратов. Отмечается, что если вы приняли препарат, лучше воздержаться от употребления некоторых продуктов питания и препаратов.

Ученые сообщили, что если вы принимаете любые лекарственные препараты, то вам стоит забыть о грейпфруте и его производных.

Употребление цитрусовых, а именно грейпфрута, оказывает очень пагубное влияние на печень, которое приводит к печальным последствиям;

Если вы принимаете препараты против тромбоза, то держитесь подальше от продуктов, в составе которых много витамина К. Таким примером может послужить капуста;

препараты для снижения давления и успокоительные (против депрессии) полностью теряют свой терапевтический потенциал, если вы начали употреблять в пищу сыр.

Также согласно данным фармакологии и фармакотерапии нельзя совмещать:

антибиотики тетрациклиновой группы и препараты, содержащие кофеин, с молоком, кефиром, творогом;

препараты железа – с чаем, кофе, молоком, орехами, зерновыми продуктами;

препараты кальция – с газированными прохладительными напитками и соками, содержащими лимонную кислоту;

антибиотики эритромицин и ампицилин – с фруктовыми и овощными соками;

аспирин и лекарства, содержащие ацетилсалициловую кислоту – с маслом, сметаной и жирными продуктами;

сульфаниламидные препараты (сульфаметиозол и др.) – с зеленью, шпинатом, молоком, печенью, зерновыми продуктами.

Как мы ранее писали, в Киеве мошенники продавали фальшивые лекарства.