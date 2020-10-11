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Не сочетайте эти продукты с антибиотиками: может быть опасная реакция

Воскресенье 11 октября 2020 15:59
Не сочетайте эти продукты с антибиотиками: может быть опасная реакция
Продукты, которые нельзя сочетать с антибиотиками (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Медики назвали продукты, которые нужно исключить из рациона во время приема антибиотиков

Прием антибиотиков иногда становится единственным путем к выздоровлению. И хотя лекарства помогают, они все же причиняют также и вред организму. Особенно в сочетании с некоторыми продуктами.

Медики назвали продукты питания, которые категорически не рекомендуется употреблять одновременно с антибиотиками. Об этом пишет издание Lenta.ua.

Как отмечают медики, обязательным при употреблении антибиотиков, является баланс жидкости. Минимум воды – полтора литра в сутки. Вода является самым лучшим очистителем организма человека. Если воды в организме будет недостаточно, то вредные побочные продукты деятельности антибиотиков будут губительно влиять на весь организм.

Что нужно исключить из рациона во время прием антибиотиков

  • Фастфуд
  • Жирные и копченые продукты (дают нагрузку на печень и желудок)
  • Сладости в большом количестве (увеличивают количество сахара в крови)
  • Колбаса
  • Майонез и другие жирные соусы
  • Чеснок (дает нагрузку на сердце)

Что нужно включить в рацион при приеме антибиотиков

Обязательно нужно употреблять кисломолочные продукты – кефир, греческие йогурты, творог. Они помогут кишечной микрофлоре восстановится.

Также обязательно употреблять достаточное количество растительной клетчатки, есть рыбу, курицу, яйца и орехи.

Для восстановления печени нужно включить в рацион продукты, которые содержат жирные кислоты Омега-3 – скумбрию, минтай и судак.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские врачи развеяли еще один миф о коронавирусе.

А также рассказывали о том, что медики назвали средства от простуды, которые могут существенно навредить здоровью.

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