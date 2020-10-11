Не сочетайте эти продукты с антибиотиками: может быть опасная реакция

Продукты, которые нельзя сочетать с антибиотиками (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали продукты, которые нужно исключить из рациона во время приема антибиотиков

Прием антибиотиков иногда становится единственным путем к выздоровлению. И хотя лекарства помогают, они все же причиняют также и вред организму. Особенно в сочетании с некоторыми продуктами.

Медики назвали продукты питания, которые категорически не рекомендуется употреблять одновременно с антибиотиками. Об этом пишет издание Lenta.ua.

Как отмечают медики, обязательным при употреблении антибиотиков, является баланс жидкости. Минимум воды – полтора литра в сутки. Вода является самым лучшим очистителем организма человека. Если воды в организме будет недостаточно, то вредные побочные продукты деятельности антибиотиков будут губительно влиять на весь организм.

Что нужно исключить из рациона во время прием антибиотиков

Фастфуд

Жирные и копченые продукты (дают нагрузку на печень и желудок)

Сладости в большом количестве (увеличивают количество сахара в крови)

Колбаса

Майонез и другие жирные соусы

Чеснок (дает нагрузку на сердце)

Что нужно включить в рацион при приеме антибиотиков

Обязательно нужно употреблять кисломолочные продукты – кефир, греческие йогурты, творог. Они помогут кишечной микрофлоре восстановится.

Также обязательно употреблять достаточное количество растительной клетчатки, есть рыбу, курицу, яйца и орехи.

Для восстановления печени нужно включить в рацион продукты, которые содержат жирные кислоты Омега-3 – скумбрию, минтай и судак.

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