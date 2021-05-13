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Сочетание разных вакцин против COVID-19 увеличивает побочные эффекты - исследование

Автор: Анна Шиканова

Смешивание разных вакцин против коронавируса может вызвать увеличение легких побочных эффектов после прививки.

О новом исследовании ученых рассказали в материале британского ВВС.

В Оксфордском университете было проведено исследование о влияние вакцин против COVID-19 на человека, если делать прививки разными препаратами. Для исследования были приглашено 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет и использовали две вакцины – AstraZeneca и Pfizer Covid. В апреле было набрано еще около 1000 добровольце и добавлены вакцины Moderna и Novavax.

Как сообщают ученые по результатам исследования, взрослые с большей вероятностью будут сообщать о легких и умеренных побочных эффектах после смешивания двух вакцин против коронавируса. При комбинировании сообщалось о головных болях, ознобе и мышечных болях.

Скриншот

Все побочные реакции были недолгими и никаких других проблем со здоровьем у пациентов не было. Каждый десятый доброволец, которому делали два укола AstraZeneka с интервалом в четыре недели, сообщил о повышении температуры. Но если они получили один укол AstraZeneca и один укол Pfizer в любом порядке, то доля возрастала приблизительно на 34%.

"Это действительно интригующее открытие, которого мы не ожидали", - признался профессор Мэтью Снейп.

Скриншоты

Исследование было начато в феврале 2021 года. Цель исследования – выяснить, может ли второй укол вакцины другого производителя дать более длительный иммунитет, лучшую защиту от новых штаммов или можно ли просто поменять вакцину в клиниках, если поставки будут прерваны.

Предварительные данные уже были опубликованы в научных журналах, а полные результаты исследования обнародуют в июне.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал о новом главном способе заражения COVID-19.

А также рассказывали о том, что в Украине разрабатывают сразу три вакцины от COVID-19.

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