Собчак оконфузилась в собственной передаче: фото

Ксения Собчак, известная российская телеведущая, перепутала гостя своей программы "Осторожно, Собчак" Леонида Парфенова с британским рок-музыкантом Миком Джаггером, который недавно перенес операцию на сердце.

Инцидент произошел во время эфира передачи. Ксения Собчак общалась в студии с известным журналистом и автором программы "Намедни" Леонидом Парфеновым, и он рассказывал ей о своей молодости и жизни в общежитии. В это время на экран вывели фотографию якобы молодого Парфенова. Но оказалось, что на снимке изображен британский рок-исполнитель Мик Джаггер.

Ошибку заметили не сразу, а немного позже. Леонид Парфенов отправил Собчак сообщение и отметил, что на фотографии изображен другой человек. Также он пошутил, что выросли поколения, которые путают дедушек. Стоит отметить, что Леониду Парфенову – 59 лет, а Мику Джаггеру – 75 лет.

Ксения Собчак сказала, что виновный понесет наказание, а она не сразу заметила ошибку, хотя предварительно видела эту фотографию.

"Я, признаться, когда смотрела предмастер, подумала: ничего такой-Леонид Геннадьевич-то был", - пошутила телеведущая.

Собчак перепутала Парфенова и Мика Джаггера (t.me/bloodysx)

Леонид Парфенов не обиделся на журналистку, так как ранее сходство между рок-музыкантом и телеведущим в молодые годы уже указывали. А снимок Джаггера, который был показан в программе Собчак, был сделан фотографом Пьером Фурнье перед концертом в мьюзик-холле "Олимпия" в 1966 году.

Мик Джаггер в молодости и Леонид Парфенов в студенческие годы на картошке

Напомним, ранее мы писали о том, что Ксения Собчак эпично опозорилась в Украине.

А также рассказывали о том, что Мик Джаггер был экстренно госпитализирован в больницу.