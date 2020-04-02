Собаку - можно, ребенка - нельзя: Комаровский наехал на правительство из-за карантина

Доктор Комаровский отреагировал на усиление карантина (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский раскритиковал ужесточение карантина из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 1 апреля решением Кабинета министров. Так, правительство запретило выходить на улицу более двух человек, также нельзя ходить в парк, появляться на улице без маски. Доктор Комаровский жестко отреагировал на решение правительства ужесточить карантин и написал свое мнение в своем официальном Telegram-канале.

Заслуженный украинский педиатр возмутился тем, что собаку в парке выгуливать можно, а ребенка теперь нельзя.

"Наше чудесное и заботливое правительство решило, что "запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости". Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя", - написал Комаровский.

Как известно, медик неоднократно отмечал, как губительно для имунной системы человека нахождение без свежего воздуха. Запрет прогулок может очень серьезно отразится на иммунитете, который, естественно, снизится.

В новый список запретов от Кабмина вошли такие действия: