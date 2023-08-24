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Собака в Рівному врятував від смерті цілу вулицю: деталі

У Рівному пес врятував від загибелі свою сім'ю та сусідів (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Тварини часто відчувають наближення небезпеки та починають виявляти занепокоєння. У дикій природі вони тікають від пожежі й повеней і з їхньої поведінки можна швидко запідозрити, що дуже скоро може статися катастрофа.

Але й домашні тварини мають дар передчуття біди й саме вони можуть врятувати життя своїм господарям у критичній ситуації.

У Рівному героєм став пес на прізвисько Джек, який урятував не лише всю свою родину від трагічної загибелі, а й сусідів. Що сталося – читайте у матеріалі Styler нижче.

Займання в будинку на вулиці Вінницькій у Рівному сталося у той момент, коли мешканці житла міцно спали - о пів на п'яту ранку. Вогонь охопив спочатку гаражне приміщення, а потім перекинувся на житлову зону, що знаходиться зверху.

Як повідомляється у виданні "Про Рівне", патрульні прибули на виклик і виявили, що гаражне приміщення та житлове приміщення повністю охоплені вогнем. На місце події також прибули рятувальники, які взялися за ліквідацію займання.

Співробітники патрульної поліції швидко розпочали евакуаційні заходи з будинків поблизу та з квартир. Було врятовано близько десятка людей разом із дітьми та домашніми тваринами. Але головним героєм став пес на прізвисько Джек.

Коли почалася пожежа, Джек почав діяти швидко - він розбудив своїх господарів і змусив їх вийти надвір.

"У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Жителів будинку розбудив їхній пес на ім'я Джек. Собака почав битися у двері та дерти їх лапами з боку вулиці", - повідомляють патрульні.

За словами власників будинку, причиною загоряння, ймовірно, стало коротке замикання щита електромережі, що у приміщенні.

Герой Джек, який урятував свою родину від пожежі (Фото: Патрульна поліція Рівненської області)

До речі, раніше ми розповідали, що у Луцьку 30 незвичайних тварин оселилося у квартирі.

А також раніше ми пояснювали, чому коти труться об ноги людини.

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