Собака-алкоголік потрапила на місячну реабілітацію після смерті господаря

Що відомо про собачий алкоголізм

Коко прислали до притулку з іншою собакою - Джорджі, з якою вони жили разом. Господар тварин нещодавно помер. Але швидко з’ясувалося, що з парою щось не так.

Вони часто страждали від нападів і потребували невідкладної допомоги ветеринарів.

Згодом працівники служби порятунку тварин зрозуміли, що собаки борються з алкогольною абстиненцією (синдромом відміни).

Коко страждав від алкоголізму (фото: metro.co.uk)

У всьому винен господар тварин

Як вдалося з'ясувати, раніше господар випивав, а потім засинав, залишаючи алкоголь, щоб собаки помилково випивали.

При цьому ветеринари кажуть, що собаки були доглянутими, вони навчені і у всьому іншому поводяться звичайно.

На жаль, друг Коко - Джорджі помер, незважаючи на всі зусилля лікарів.

"Коко продовжував серйозно хворіти і потребував цілодобового догляду. Стало ясно, що він страждає від симптомів, які вказують на абстиненцію", - розповіли співробітники клініки.

Собаку довелося на чотири тижні залишатися під седативними препаратами, щоб уникнути нових нападів.

Наразі Коко відновлюється і шукає новий дім.