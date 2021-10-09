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Как снизить риск тяжелого течения COVID-19: ученые назвали прости способ

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Суббота 09 октября 2021 18:25
Как снизить риск тяжелого течения COVID-19: ученые назвали прости способ Что поможет снизить тяжелое течение коронавируса (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

При коронавирусе важно снизить вирусную нагрузку на организм. Поэтому такая простая гигиеническая процедура, как чистка зубов и полоскание десен поможет человеку избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Об этом пишет DailyMail.

Так, зараженные COVID-19 пациенты с плохим состоянием зубов и десен с большей вероятностью рискуют серьезно заболеть. Также наоборот – те, у кого здоровая полость рта, имеют менее выраженные симптомы болезни и быстрее выздоравливают.

По словам ученых, рот является своеобразным резервуаром для бактерий и вирусных частиц, которые накапливаются. Кроме того, вирусная нагрузка организма зависит от бактерий во рту.

Как известно, вирусы попадают в организм человека через рот и нос. Также существует вероятность их попадания в кровь после оседания на десне.

Как снизить развитие коронавируса

Ученые исследовали полости рта 86 пациентов с коронавирусом, страдающих сердечными заболеваниями. Они обнаружили, что пациенты с лучшей гигиеной рта имели более легкие симптомы COVID и меньшее воспаление в организме.

Как рассказал автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуоні, использование жидкости для полоскания рта может помочь людям полностью избежать COVID и получить более легкие симптомы, если они все-таки заразятся коронавирусом.

Также, чтобы регулярная чистка зубов и посещение стоматолога поможет уменьшить тяжелые перипетии коронавирус.

Ранее мы сообщали, что отсутствие антител после вакцинации не свидетельствует о неэффективности прививки.

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