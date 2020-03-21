Снизит риск развития рака почти вдвое: этот препарат есть в каждой аптечке

Медики назвали новое лекарство для профилактики от рака (Коллаж РБК-Украина)

Новое исследование показало, что риск развития рака можно снизить более чем на 40%

Онкологические заболевания в Украине занимают одну из верхних позиций в списке смертельных заболеваний. Ученые всего мира на протяжении многих лет исследуют причины возникновения рака и занимаются поиском лекарств.

Недавно ученые из Гарвардского университета опубликовали новое исследование, в котором назвали обычный препарат, который есть почти в каждой аптечке, способный снизить риск заболеть раком почти вдвое.

Выяснилось, что обычный аспирин способен снизить риск развития рака печени на 43%. Для профилактики достаточно принимать половину таблетки ежедневно, пишет издание New England Journal of Medicine.

В исследовании были проанализированы данные 50 тысяч человек из Швеции, у которых был диагностирован вирусный гепатит. Именно это заболевание ученые считают ключевым при развитии рака печени. В качестве эксперимента всем добровольцам давали профилактическую дозу аспирина – половину таблетки ежедневно.

Медицинские показатели собирали у всех пациентов на протяжении 8 лет. У 4% добровольцев было диагностировано онкологическое заболевание. Стоит отметить, что у тех добровольцев, которые принимали аспирин в течении всего времени исследования, рак не был диагностирован.

Кроме того, выяснилось, что небольшая доза аспирина регулярно способна снизить не только риск развития рака печени, но и риск развития рака кишечника, препятствует тромбообразованию в кровеносных сосудах и существенно снижает риск развития инфаркта и инсульта.

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