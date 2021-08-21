Как снизить передачу коронавируса: ученые нашли новые эффективные способы
В начале пандемии коронавирус в мире запретили все массовые мероприятия и собрания. Ведь это может представлять огромный риск распространению заболевания.
Об этом пишет Nature Communications.
Однако, ученые пошли дальше и выяснили, что передачу коронавирус во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно значительно ограничить с помощью нескольких простых способов.
В частности, среди них – эффективная вентиляция и жесткость мер гигиены. К соответствующим выводам пришли ученые в Германии.
Что показали эксперименты
Ученые изучали передачу коронавируса на поп-концерте в августе 2020 года. Они исследовали контакты 1 212 посетителей мероприятия при трех различных сценариях:
- отсутствие ограничений;
- при умеренных ограничениях (посадка в шахматном порядке и увеличение количества выходов вдвое);
- жестокое ограничение (рассадка участников на расстоянии в 1,5 метра и увеличение выходов в четыре раза).
Кроме того, исследовали параметры, в частности влияние различных гигиенических процедур, ношение масок, размеров мероприятий, систем вентиляции и различных базовых случаев.
Что удалось выяснить
Каждый, кто находился на концерте, контактировал с 9 людьми. Чаще всего контакты происходили на входе и выходе из помещения.
Кроме того, при отсутствии ограничений возникали ситуации, когда люди могли контактировать более чем 5 минут.
Ученые пришли к выводу, что при более быстром воздухообмене 1 человек на концерте с 4 тысячами посетителей в среднем заражал 3 – 4 человека. В то же время если вентиляции вообще не было – 25 – 26 человек.
Однако, более строгие требования гигиены также снижали среднее число инфицированных. Поэтому исследователи считают, что массовые мероприятия, на которых будет нормальная система вентиляции и люди будут использовать средства гигиены, не окажут существенного влияния на распространение коронавирус.
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