Как снизить передачу коронавируса: ученые нашли новые эффективные способы

В начале пандемии коронавирус в мире запретили все массовые мероприятия и собрания. Ведь это может представлять огромный риск распространению заболевания.

Однако, ученые пошли дальше и выяснили, что передачу коронавирус во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно значительно ограничить с помощью нескольких простых способов.

В частности, среди них – эффективная вентиляция и жесткость мер гигиены. К соответствующим выводам пришли ученые в Германии.

Что показали эксперименты

Ученые изучали передачу коронавируса на поп-концерте в августе 2020 года. Они исследовали контакты 1 212 посетителей мероприятия при трех различных сценариях:

отсутствие ограничений;

при умеренных ограничениях (посадка в шахматном порядке и увеличение количества выходов вдвое);

жестокое ограничение (рассадка участников на расстоянии в 1,5 метра и увеличение выходов в четыре раза).

Кроме того, исследовали параметры, в частности влияние различных гигиенических процедур, ношение масок, размеров мероприятий, систем вентиляции и различных базовых случаев.

Что удалось выяснить

Каждый, кто находился на концерте, контактировал с 9 людьми. Чаще всего контакты происходили на входе и выходе из помещения.

Кроме того, при отсутствии ограничений возникали ситуации, когда люди могли контактировать более чем 5 минут.

Ученые пришли к выводу, что при более быстром воздухообмене 1 человек на концерте с 4 тысячами посетителей в среднем заражал 3 – 4 человека. В то же время если вентиляции вообще не было – 25 – 26 человек.

Однако, более строгие требования гигиены также снижали среднее число инфицированных. Поэтому исследователи считают, что массовые мероприятия, на которых будет нормальная система вентиляции и люди будут использовать средства гигиены, не окажут существенного влияния на распространение коронавирус.